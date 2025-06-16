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القبض على 5 عملاء جدد للموساد في إيران

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:05
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أفادت قناة "برس تي " الإيرانية باعتقال 5 أشخاص آخرين مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، كانوا ينقلون طائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات في غرب إيران.
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وقالت القناة: "ألقت قوات الأمن الإيرانية في لرستان القبض على 5 إرهابيين أجانب مرتبطين بالموساد كانوا ينقلون طائرات مسيّرة انتحارية محملة بالمتفجرات كان من المقرر أن تستخدمها إسرائيل في هجمات إرهابية ضد المدنيين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد".


أفادت "برس تي" أمس الاثنين باعتراض شاحنتين إسرائيليتين محملتين بطائرات مسيرة ومتفجرات في محافظة لرستان غرب إيران.

كما أفادت قناة YJC، نقلا عن نائب محافظ لرستان، باعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بأنشطة إسرائيلية في المحافظة.
 
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