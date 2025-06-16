القبض على 5 عملاء جدد للموساد في إيران

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وقالت القناة: "ألقت الإيرانية في لرستان القبض على 5 إرهابيين أجانب مرتبطين بالموساد كانوا ينقلون طائرات مسيّرة انتحارية محملة بالمتفجرات كان من المقرر أن تستخدمها في هجمات إرهابية ضد المدنيين الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد".أفادت "برس تي" أمس الاثنين باعتراض شاحنتين إسرائيليتين محملتين بطائرات مسيرة ومتفجرات في محافظة لرستان غرب إيران.كما أفادت قناة YJC، نقلا عن نائب محافظ لرستان، باعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بأنشطة إسرائيلية في المحافظة.