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عربي-دولي

نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي واغتيال ترامب!

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:09
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أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسا ءاليوم، أن إسرائيل "تواصل استهداف منشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية الواحدة تلو الأخرى".
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واشار نتنياهو خلال مرتمر صحفي إلى أنّه تمّ تدمير مئات الصواريخ وإصابة عددا هائلا من منصات الإطلاق.

تابع:"استهدفنا 10 علماء نوويين ويد إسرائيل ستطال المزيد".  

واعتبر نتنياهو أن "سقوط النظام الإيراني قد يكون نتيجة للعملية التي نقوم بها"، مؤكدا ان "واشنطن تساعدنا وأنا على تواصل يومي مع ترامب".

وأوضح أن إسرائيل تريد تحقيق 3 نتائج هي القضاء على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إيران على إنتاج الصواريخ. 

اضاف:"عندما نضرب إيران فإننا نضرب كل أذرعها"، مؤكد ان إسرائيل ملتزمة بإزالة التهديد الإيراني.  

تابع: "لن أتحدث علنا عن كل خططنا ضد إيران"، موضحا أن "إسرائيل تغير وجه الشرق الأوسط". 

وكشف نتنياهو أن إيران حاولت اغتياله واغتيال الرئيس ترامب، متابعاً "إيران تطور صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأميركا". 



 
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