نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي واغتيال ترامب!

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واشار خلال مرتمر صحفي إلى أنّه تمّ تدمير مئات الصواريخ وإصابة عددا هائلا من منصات الإطلاق.تابع:"استهدفنا 10 علماء نوويين ويد إسرائيل ستطال المزيد".واعتبر نتنياهو أن "سقوط النظام قد يكون نتيجة للعملية التي نقوم بها"، مؤكدا ان " تساعدنا وأنا على تواصل يومي مع ".وأوضح أن إسرائيل تريد تحقيق 3 نتائج هي على الأسلحة النووية ومحور الإرهاب وضرب قدرات إنتاج الصواريخ.اضاف:"عندما نضرب فإننا نضرب كل أذرعها"، مؤكد ان إسرائيل ملتزمة بإزالة التهديد الإيراني.تابع: "لن أتحدث علنا عن كل خططنا ضد إيران"، موضحا أن "إسرائيل تغير وجه ".وكشف نتنياهو أن إيران حاولت اغتياله واغتيال ، متابعاً "إيران تطور صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأميركا".