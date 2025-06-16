وزير إسرائيلي: نسعى للقضاء على خطر الصواريخ الإيرانية

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نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد التخلص من التهديد الذي تمثله الصواريخ الباليستية .وقال ديرمر إن ، من خلال الهجمات التي تشنها على منذ فجر يوم الجمعة الماضي، نجحت في تفكيك موقع نطنز ، مؤكداً أن بلاده وضعت خطة واضحة «لإعادة إيران سنوات إلى الوراء».وطالب ديرمر إيران بالتوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال إيران ولا إلى إشعال فتيل حرب إقليمية.وأشاد وزير الإسرائيلي بالدعم «الهائل» الذي تقدمه إلى بلاده.( الشرق الأوسط)