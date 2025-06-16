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وزير إسرائيلي: نسعى للقضاء على خطر الصواريخ الإيرانية

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:25
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نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر قوله، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد التخلص من التهديد الذي تمثله الصواريخ الباليستية الإيرانية.
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وقال ديرمر إن إسرائيل، من خلال الهجمات التي تشنها على إيران منذ فجر يوم الجمعة الماضي، نجحت في تفكيك موقع نطنز النووي الإيراني، مؤكداً أن بلاده وضعت خطة واضحة «لإعادة إيران سنوات إلى الوراء».
وطالب ديرمر إيران بالتوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أن إسرائيل لا تسعى لاحتلال إيران ولا إلى إشعال فتيل حرب إقليمية.
وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بالدعم «الهائل» الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى بلاده.
( الشرق الأوسط)
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