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عربي-دولي
لتهدئة الوضع.. دول أوروبية تجري اتصالاً بعراقجي الليلة!
Lebanon 24
16-06-2025
|
14:32
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ذكرت وكالة "
رويترز
" أن وزراء خارجية
فرنسا
وألمانيا وبريطانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي مساء اليوم في محاولة لتهدئة الوضع.
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وأوضحت "رويترز" نقلا عن
دبلوماسي
أوروبي
: "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع نظيرهم
الإيراني
عباس عراقجي مساء اليوم لمناقشة الأوضاع".
وقال
وزير الخارجية
الألماني يوهان فادفول في وقت سابق، إن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات فورية مع
إيران
بشأن البرنامج
النووي
لطهران في محاولة لتهدئة الوضع في
الشرق الأوسط
".
وأضاف أنه "يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين
إسرائيل
وإيران"، مشيرا إلى أن "
طهران
فشلت في السابق في اغتنام فرصة المحادثات البناءة".
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن إيران دعت ثلاث دول عربية إلى مطالبة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بالضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.
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