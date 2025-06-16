لتهدئة الوضع.. دول أوروبية تجري اتصالاً بعراقجي الليلة!

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وأوضحت "رويترز" نقلا عن : "وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا سيجرون اتصالا هاتفيا مع نظيرهم عباس عراقجي مساء اليوم لمناقشة الأوضاع".وقال الألماني يوهان فادفول في وقت سابق، إن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مستعدة لإجراء محادثات فورية مع بشأن البرنامج لطهران في محاولة لتهدئة الوضع في ".وأضاف أنه "يحاول المساهمة في تهدئة الصراع بين وإيران"، مشيرا إلى أن " فشلت في السابق في اغتنام فرصة المحادثات البناءة".وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بأن إيران دعت ثلاث دول عربية إلى مطالبة الرئيس الأمريكي بالضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار.