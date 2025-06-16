إيران تسقط طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز

Advertisement

وقالت "تسنيم" إنها الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.وكان قائد قوات الدفاع الجوي للجيش ، قد أعلن عن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد.