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إيران تسقط طائرة "إف-35" إسرائيلية في تبريز

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:47
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أفادت وكالة "تسنيم" مساء الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز غرب محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
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وقالت "تسنيم" إنها الطائرة الرابعة من نوعها التي تسقطها الدفاعات الجوية الإيرانية.


وكان قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، قد أعلن عن إسقاط 10 طائرات إسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد.
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