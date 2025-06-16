شاهد بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مقاتلات إف-14 في قلب طهران

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أعلن الجيش ، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-14" داخل مطار بطهران، كان يشتبه في تحضيرهما لاعتراض طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.وذكر الجيش الذي نشر فيديو للحظة استهداف الطائرات أن قواته الجوية أحبطت كذلك محاولة إطلاق طائرة مسيرة إيرانية باتجاه .وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو تابعت وحدة الإطلاق، إلى جانب مواقع نشر الطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق والأسلحة في الميدان.وأوضح الجيش أن الهجوم تم تنفيذه في عملية "تحول سريع"، وأسفر عن على الفريق المنفذ وتدمير المنصات قبل دقائق من انطلاق الطائرات المسيرة نحو إسرائيل. (سكاي نيوز)