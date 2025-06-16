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شاهد بالفيديو.. إسرائيل تستهدف مقاتلات إف-14 في قلب طهران

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:55
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو نفذ غارات استهدفت طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-14" داخل مطار بطهران، كان يشتبه في تحضيرهما لاعتراض طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.
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وذكر الجيش الذي نشر فيديو للحظة استهداف الطائرات الإيرانية أن قواته الجوية أحبطت كذلك محاولة إطلاق طائرة مسيرة إيرانية باتجاه إسرائيل.
وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو تابعت وحدة الإطلاق، إلى جانب مواقع نشر الطائرات المسيرة ومنصات الإطلاق والأسلحة في الميدان.
وأوضح الجيش أن الهجوم تم تنفيذه في عملية "تحول سريع"، وأسفر عن القضاء على الفريق المنفذ وتدمير المنصات قبل دقائق من انطلاق الطائرات المسيرة نحو إسرائيل. (سكاي نيوز)



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