الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات جنوب القطاع

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أقر الجيش في بيان مساء اليوم مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب .وفي الوقت نفسه، أعلنت " "، الجناح العسكري لحركة " " أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقا في خان يوس جنوب قطاع غزة' وفق ما نقلت" ".