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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات جنوب القطاع

Lebanon 24
16-06-2025 | 15:15
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أقر الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم مقتل نائب قائد سرية في كتيبة الهندسة في معارك جنوب قطاع غزة.
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وفي الوقت نفسه، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير منزل تحصن به جنود إسرائيليون بعبوات شديدة الانفجار مجهزة مسبقا في خان يوس جنوب قطاع غزة' وفق ما نقلت"روسيا اليوم ".
 
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