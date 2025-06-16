عرض أميركي جديد لطهران.. "محاولة أخيرة" لإحياء المفاوضات النووية

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي يعتزم تقديم عرض جديد لإيران بشأن برنامجها ، يُوصف بأنه "الفرصة الأخيرة" لإحياء المفاوضات.

ونقلت قناة "i24" عن مسؤول أميركي أن يستعد لطرح هذا خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisement

وتابع المسؤول الأميركي: "ربما يكون العرض مختلفا قليلا عن العرض السابق، وربما حتى أفضل قليلا، لإعطاء الإيرانيين شعورا جيدا، لكن المبادئ ستبقى: لا تخصيب ولا برنامج نووي".وأضاف المصدر: " حاليا خارج اللعبة، فالمحادثات تجري بين والولايات المتحدة من خلال وسطاء".وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة قد ذكرتا،أن طلبت عبر وسطاء عرب الضغط على ترامب لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية.ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان إبلاغ باستعدادها لإبداء مرونة في المحادثات النووية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.بدوره قال ، عباس عراقجي،إن اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس" أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للقتال حتى آخر لحظة