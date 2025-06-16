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عربي-دولي

عرض أميركي جديد لطهران.. "محاولة أخيرة" لإحياء المفاوضات النووية

Lebanon 24
16-06-2025 | 15:17
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أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم تقديم عرض جديد لإيران بشأن برنامجها النووي، يُوصف بأنه "الفرصة الأخيرة" لإحياء المفاوضات.

ونقلت قناة "i24" الإسرائيلية عن مسؤول أميركي أن ترامب يستعد لطرح هذا العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع المسؤول الأميركي: "ربما يكون العرض مختلفا قليلا عن العرض السابق، وربما حتى أفضل قليلا، لإعطاء الإيرانيين شعورا جيدا، لكن المبادئ ستبقى: لا تخصيب ولا برنامج نووي".
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وأضاف المصدر: "إسرائيل حاليا خارج اللعبة، فالمحادثات تجري بين إيران والولايات المتحدة من خلال وسطاء".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة رويترز قد ذكرتا،أن طهران طلبت عبر وسطاء عرب الضغط على  ترامب لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية.

ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عمان إبلاغ واشنطن باستعدادها لإبداء مرونة في المحادثات النووية إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي،إن اتصالا هاتفيا واحدا من واشنطن يكفي لوقف الحرب الإسرائيلية، وتمهيد الطريق للعودة إلى الدبلوماسية.

وأضاف عراقجي عبر منصة "إكس" أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها مستعدة للقتال حتى آخر لحظة

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