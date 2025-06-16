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عربي-دولي

تحذيرات أميركية وروسية لرعاياهما في إيران وإسرائيل مع تصاعد التوتر

Lebanon 24
16-06-2025 | 16:44
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وجهت وزارتا الخارجية الأميركية والروسية نصائح لمواطنيهما المتواجدين في إيران وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد الصراع بين طهران وتل أبيب والهجمات المتبادلة بين الطرفين.
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وكتبت الخارجية على منصة "إكس": "على المواطنين الأميركيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب، وعليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. على المواطنين الأميركيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".

وأضافت أن المجال الجوي الإيراني لا يزال مغلقا، و"يجب على المواطنين الأميركيين الذين يخططون لمغادرة إيران جوا التواصل مع شركات الطيران بشأن خطط السفر".

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن السفارة السويسرية، التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، مغلقة مؤقتا. مضيفة أنه يمكن لمواطنيها "التواصل مباشرة مع وزارة الخارجية الأمريكية عبر مراسلة السفارة الأمريكية في برن".

وبدورها أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، قالت فيه: "في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس في إيران وإسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة الشخصية"

وأضافت: "نظرا لإغلاق المجال الجوي الإيراني، يُمكن للمواطنين الروس مغادرة هذا البلد برا عبر معبر أستارا الحدودي إلى أذربيجان. ومن إسرائيل، يُمكنكم التوجه إلى مصر المجاورة معبر "بيغن - طابا" أو الأردن معبر نهر الأردن (الملك حسين)".
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