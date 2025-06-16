تحذيرات أميركية وروسية لرعاياهما في إيران وإسرائيل مع تصاعد التوتر

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وجهت وزارتا الخارجية الأميركية والروسية نصائح لمواطنيهما المتواجدين في وإسرائيل بالتزامن مع تصاعد الصراع بين وتل أبيب والهجمات المتبادلة بين الطرفين.وكتبت الخارجية على منصة "إكس": "على المواطنين عدم السفر إلى إيران لأي سبب، وعليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. على المواطنين الأميركيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".وأضافت أن المجال الجوي لا يزال مغلقا، و"يجب على المواطنين الأميركيين الذين يخططون لمغادرة إيران جوا التواصل مع شركات الطيران بشأن خطط السفر".وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن السفارة ، التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، مغلقة مؤقتا. مضيفة أنه يمكن لمواطنيها "التواصل مباشرة مع عبر مراسلة في برن".وبدورها أصدرت بيانا، قالت فيه: "في ظل تصاعد الصراع في ، توصي الروسية المواطنين في إيران وإسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة الشخصية"وأضافت: "نظرا لإغلاق المجال الجوي الإيراني، يُمكن للمواطنين الروس مغادرة برا عبر معبر أستارا الحدودي إلى أذربيجان. ومن ، يُمكنكم التوجه إلى مصر المجاورة معبر "بيغن - طابا" أو معبر نهر الأردن (الملك حسين)".