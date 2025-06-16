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عربي-دولي

دولة عربية توقف إمدادات الغاز عن المصانع احترازياً بسبب التصعيد الإقليمي

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:00
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فعّلت شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، يوم الإثنين، خطة الطوارئ المعتمدة مسبقاً، والتي تضمنت وقفاً مؤقتاً لإمدادات الغاز إلى المصانع المرتبطة بشبكة الغاز الرئيسية، وذلك في ظل التصعيد الإقليمي وتراجع كميات الغاز المتدفقة إلى المملكة.
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وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات احترازية تهدف إلى تطبيق أولويات توزيع الغاز كما هو محدد في خطة الطوارئ.

وأكدت أن هذا الإجراء مؤقت، وسيُعاد تقييمه مع تحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار تدفقات الغاز.

وكان المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية الأردنية سفيان البطاينة قال أمس الأحد إن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية جاهزة لمواجهة أي مستجدات أو ظروف، سواء على المدى القصير أو الطويل.

وأوضح البطاينة أن مخزون المملكة من وقود توليد الطاقة الكهربائية كاف مدة لا تقل عن 20 يوما، حتى مع توقف الإمدادات من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي، الذي يزود الأردن بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى وجود بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية، وفي حال حدوث أي ظرف طارئ، يمكن رفع هذا المخزون من سلاسل التزويد المختلفة.
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