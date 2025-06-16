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عربي-دولي

لإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.. واشنطن تبحث عقد اجتماع مع طهران

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:16
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نقل موقع "أكسيوس" عن 4 مصادر قولها إن "البيت الأبيض يبحث مع إيران إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي". 
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وبحسب المصادر، "الهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران".
 
وأشارت المصادر الأربعة أن "إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين المقبل". 
 
وأضافت: "لم ينته ترتيب الاجتماع لكنه جزء من محاولة لترامب للابتعاد عن الحرب والعودة للتفاوض". 
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