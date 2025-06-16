لإنهاء الحرب بين إسرائيل وإيران.. واشنطن تبحث عقد اجتماع مع طهران

نقل موقع "أكسيوس" عن 4 مصادر قولها إن " يبحث مع إمكانية عقد لقاء هذا الأسبوع بين المبعوث الأميركي ووزير الخارجية ".

Advertisement

وبحسب المصادر، "الهدف من لقاء ويتكوف وعراقجي بحث مبادرة للتوصل لاتفاق نووي وإنهاء الحرب بين وإيران".

وأشارت المصادر الأربعة أن " دونالد ناقشت اقتراح الاجتماع مع إيران يوم الاثنين المقبل".

وأضافت: "لم ينته ترتيب الاجتماع لكنه جزء من محاولة لترامب للابتعاد عن الحرب والعودة للتفاوض".