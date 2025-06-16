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عربي-دولي

"لن ننضم لإسرائيل في ضرب إيران".. هذا ما أكده مسؤولون أميركيون

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:25
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أكد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس" الإخبارية ان "الولايات المتحدة لن تنضم إلى إسرائيل هجوميا في عمليتها العسكرية ضد إيران".
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ورغم التقارير التي تفيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من مجلس الأمن القومي وغرفة العمليات الاستعداد، فقد قيل لـ"سي بي إس" إن أعضاء مجلس الأمن القومي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

كما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن إدارة ترامب أبلغت عدة حلفاء في الشرق الأوسط، الأحد الماضي، أنها لا تنوي التدخل الفعال في الحرب بين إسرائيل وإيران ما لم تستهدف طهران الأميركيين.

واستقى "أكسيوس" معلومته من مصدرين مطلعين في الشرق الأوسط.

وأثار ترامب جدلا كبيرا بشأن مشاركة أميركية محتملة في الضربات الإسرائيلية على إيران، عندما قال في منشور على منصة "تروث سوشال"، الإثنين، إن "على سكان طهران إخلاء المدينة فورا".

لكن بعد المنشور، قال الناطق باسم البيت الأبيض أليكس فايفر إن القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.

وأضاف فايفر على منصة "إكس": "سندافع عن المصالح الأميركية" في المنطقة.(سكاي نيوز)
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