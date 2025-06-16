"لن ننضم لإسرائيل في ضرب إيران".. هذا ما أكده مسؤولون أميركيون

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أكد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس" الإخبارية ان " لن تنضم إلى هجوميا في عمليتها العسكرية ضد ".ورغم التقارير التي تفيد أن الرئيس الأميركي طلب من وغرفة العمليات الاستعداد، فقد قيل لـ"سي بي إس" إن أعضاء مجلس على أهبة الاستعداد على مدار الساعة، منذ بدء الهجوم على إيران.كما قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، إن أبلغت عدة حلفاء في ، الأحد الماضي، أنها لا تنوي التدخل الفعال في الحرب بين إسرائيل وإيران ما لم تستهدف .واستقى "أكسيوس" معلومته من مصدرين مطلعين في الشرق الأوسط.وأثار جدلا كبيرا بشأن مشاركة أميركية محتملة في الضربات على إيران، عندما قال في منشور على منصة "تروث سوشال"، الإثنين، إن "على سكان طهران إخلاء المدينة فورا".لكن بعد المنشور، قال الناطق باسم أليكس فايفر إن القوات الأميركية تحافظ على "وضعية دفاعية" في الشرق الأوسط.وأضاف فايفر على منصة "إكس": "سندافع عن المصالح الأميركية" في المنطقة.(سكاي نيوز)