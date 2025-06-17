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أكدت شركة "أمبري" للأمن البحري، الثلاثاء، أنها رصدت حادثاً بحرياً وقع على بُعد 22 ميلاً بحرياً شرق منطقة خورفكان في ، قرب ، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين وإيران لليوم الخامس على التوالي.وتضاربت التقارير الأولية حول عدد السفن المتضررة، قبل أن يُؤكد لاحقاً اشتعال النيران في ناقلتين نفطيتين في المنطقة ذاتها.وقد تزامن الحادث مع شذوذ حراري رصدته "فيرم" (FIRMS) عند الإحداثيات 22.277° شمالًا، 56.306° شرقاً، ما يرجّح وقوع حريق أو انفجار كبير في الموقع.وأوضحت "أمبري" في تحديث لاحق أن الحادث لا يبدو مرتبطاً بأي تهديد أمني، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعته أو خلفياته.وتُعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الهشاشة الأمنية في ممرات الملاحة الحيوية، خصوصاً في المناطق القريبة من مضيق هرمز، الذي يفصل بين وسلطنة ويشكّل شرياناً استراتيجياً لصادرات الطاقة العالمية.