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عربي-دولي

اشتعال ناقلتي نفط قرب خورفكان في الإمارات… و"أمبري" توضح

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:19
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أكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، صباح اليوم الثلاثاء، أنها رصدت حادثاً بحرياً وقع على بُعد 22 ميلاً بحرياً شرق منطقة خورفكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرب مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران لليوم الخامس على التوالي.
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وتضاربت التقارير الأولية حول عدد السفن المتضررة، قبل أن يُؤكد لاحقاً اشتعال النيران في ناقلتين نفطيتين في المنطقة ذاتها. 

وقد تزامن الحادث مع شذوذ حراري رصدته وكالة ناسا "فيرم" (FIRMS) عند الإحداثيات 22.277° شمالًا، 56.306° شرقاً، ما يرجّح وقوع حريق أو انفجار كبير في الموقع.

وأوضحت "أمبري" في تحديث لاحق أن الحادث لا يبدو مرتبطاً بأي تهديد أمني، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعته أو خلفياته.

وتُعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الهشاشة الأمنية في ممرات الملاحة الحيوية، خصوصاً في المناطق القريبة من مضيق هرمز، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عُمان ويشكّل شرياناً استراتيجياً لصادرات الطاقة العالمية.
 
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