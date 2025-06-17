بسبب التصعيد مع إيران.. بكين تطلب من مواطنيها مغادرة إسرائيل

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ناشدت المواطنين الصينيين على العودة إلى أو مغادرة عبر المعابر الحدودية البرية نظرا لتدهور الوضع الأمني واستمرار إغلاق المجال الجوي .وقالت السفارة في إشعار عبر وي تشات يوم الثلاثاء “في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني سوءا”.وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه .