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عربي-دولي

بسبب التصعيد مع إيران.. بكين تطلب من مواطنيها مغادرة إسرائيل

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:30
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ناشدت السفارة الصينية في إسرائيل المواطنين الصينيين على العودة إلى أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.
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وقالت السفارة في إشعار عبر وي تشات يوم الثلاثاء “في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي الإيراني في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني سوءا”.

وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.
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