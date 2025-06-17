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عربي-دولي

ماكرون: الدول الأوروبية مستعد للمشاركة في مفاوضات نووية جادة مع إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:11
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون خطأ إستراتيجيا، ودعا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران للحفاظ على حياة المدنيين في كلا الجانبين.
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وأدلى ماكرون بتصريحات على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع بكندا، وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الحاضرين في القمة بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف “نريد وقفا لإطلاق النار ويجب العودة للتفاوض بشأن برنامج إيران النووي. يجب الحفاظ على أرواح المدنيين في إيران وإسرائيل”.

وأكد الرئيس الفرنسي أن الدول الأوروبية مستعد للمشاركة في مفاوضات نووية جادة مع إيران في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وحذر من المضي قدما في خطط لتغيير النظام في بالقوة، وقال إن ذلك سيكون “خطأ استراتيجيا”، وأكد أن “العمليات العسكرية السابقة التي كانت تهدف إلى إحداث تغيير في النظام كانت أخطاء استراتيجية”.

وأضاف “كل من يعتقد أن الضرب بالقنابل من الخارج سينقذ بلدا رغما عنه فهو مخطئ”.
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