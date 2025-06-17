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عربي-دولي

مع تصاعد التوتر.. كوريا الجنوبية تحث رعاياها على مغادرة إيران فوراً

Lebanon 24
17-06-2025 | 00:45
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وسعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء نطاق تحذيرها بشأن السفر إلى إيران، وحثت رعاياها على مغادرة البلاد فورا.
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وينصح التحذير المواطنين الكوريين الجنوبيين في جميع مناطق إيران بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.
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