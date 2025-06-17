مع تصاعد التوتر.. كوريا الجنوبية تحث رعاياها على مغادرة إيران فوراً

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وسعت الجنوبية يوم الثلاثاء نطاق تحذيرها بشأن السفر إلى ، وحثت رعاياها على مغادرة البلاد فورا.وينصح التحذير المواطنين الكوريين الجنوبيين في جميع مناطق إيران بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.