دوي انفجار شمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران

أفادت وكالة "مهر" اليوم الثلاثاء، عن سماع دوي انفجار شمال شرقي .

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وأظهرت مقاطع مصورة، تصاعد الدخان الكثيف جراء انفجارات في شرق العاصمة طهران.

وذكرت الإيرانية أن دوي انفجار سمع في منطقة العاصمة طهران.وأفادت الإيرانية بأن 3 مواقع إلى الشرقي من طهران أصيبت بـ "صواريخ إسرائيلية".ولم يصدر الجيش بيانا حتى الآن في هذا الشأن، كما لم يتضح من الإعلام هدف الانفجارات. (روسيا اليوم)