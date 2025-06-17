السفارة الأميركية في إسرائيل: لا نستطيع إجلاء مواطنينا حاليا

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وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجددًا اليوم الثلاثاء. أعلنت السفارة الأميركية ، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إغلاق السفارة اليوم، مشيرة إلى أنها "ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة ".وقالت السفارة الأميركية في إسرائيل ستُغلق مجددًا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت "تماشيا مع توجيهات ، ستُغلق السفارة الأميركية في يوم الثلاثاء 17 حزيران. ويشمل ذلك الأقسام القنصلية في كل من القدس وتل أبيب".



وأضافت "السفارة الأميركية ليست في وضع يسمح لها حاليًا بإجلاء الأميركيين أو تقديم مساعدة مباشرة لهم لمغادرة إسرائيل".