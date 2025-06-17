وزير الدفاع الاميركي: ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران

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قال الأمريكي لفوكس نيوز يوم الاثنين إن لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع حتى مع تصاعد القتال مع حليفة ، فيما قال مساعد في بشكل منفصل إن لا تهاجم إيران.وعندما سئل هيجسيث عما إذا كان لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال “بالتأكيد”.وأضاف “نحن في موقف دفاعي بالمنطقة لنكون أقوياء في سعينا للتوصل إلى اتفاق سلام. ونأمل بالتأكيد أن يحدث هذا هنا”.