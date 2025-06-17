أدرعي: سلسلة غارات استهدفت أهدافًا عسكرية غرب ايران

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كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام غرب . خلال الغارات قصف سلاح الجو عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ ارض ارض بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات ومنصات صواريخ ارض جو غرب ايران".