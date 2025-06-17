26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أدرعي: سلسلة غارات استهدفت أهدافًا عسكرية غرب ايران
Lebanon 24
17-06-2025
|
01:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس": "استكملت طائرات سلاح الجو الحربية الليلة الماضية شن سلسلة موجات من
الغارات
استهدفت عشرات الاهداف العسكرية التابعة للنظام
الإيراني
غرب
ايران
. خلال الغارات قصف سلاح الجو عشرات البنى التحتية لتخزين وإطلاق صواريخ ارض ارض بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات ومنصات صواريخ ارض جو غرب ايران".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ الليلة الماضية غارات واسعة النطاق على أهداف عسكرية غرب إيران
17/06/2025 10:24:08
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكملنا في الساعة الماضية موجة غارات استهدفت مخازن للصواريخ غرب إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استكملنا في الساعة الماضية موجة غارات استهدفت مخازن للصواريخ غرب إيران
17/06/2025 10:24:08
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران
17/06/2025 10:24:08
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: ضربات اليوم استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني
Lebanon 24
أدرعي: ضربات اليوم استهدفت بنى تحتية لفيلق القدس والحرس الثوري والجيش الإيراني
17/06/2025 10:24:08
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي: هجوم روسي عنيف جداً ليل أمس على اوكرانيا
Lebanon 24
زيلينسكي: هجوم روسي عنيف جداً ليل أمس على اوكرانيا
03:05 | 2025-06-17
17/06/2025 03:05:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نطور قدراتنا الدفاعية وسنردع أي تهديد يطال تركيا
Lebanon 24
أردوغان: نطور قدراتنا الدفاعية وسنردع أي تهديد يطال تركيا
02:54 | 2025-06-17
17/06/2025 02:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرها بعملية "البيجر".. سفير إسرائيلي يتوعد إيران: سترون مفاجآت
Lebanon 24
ذكرها بعملية "البيجر".. سفير إسرائيلي يتوعد إيران: سترون مفاجآت
02:51 | 2025-06-17
17/06/2025 02:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لتدخلها في الصراع الإسرائيلي الإيراني.. إدارة ترامب تحدد شروط
Lebanon 24
لتدخلها في الصراع الإسرائيلي الإيراني.. إدارة ترامب تحدد شروط
02:27 | 2025-06-17
17/06/2025 02:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المواجهات تتواصل لليوم الخامس.. صواريخ إيرانية بسماء تل أبيب واغتيال قائد الأركان الإيراني المقرب من خامنئي
Lebanon 24
المواجهات تتواصل لليوم الخامس.. صواريخ إيرانية بسماء تل أبيب واغتيال قائد الأركان الإيراني المقرب من خامنئي
02:10 | 2025-06-17
17/06/2025 02:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
Lebanon 24
رقص بطريقة "غريبة".. وائل كفوري يُحيي عرساً ويطل لأول مرة بعد الكشف عن زواجه بشانا عبود (فيديو)
11:43 | 2025-06-16
16/06/2025 11:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
Lebanon 24
من زحلة الى العالم.. طالب لبناني يتألق في أميركا ويصل إلى النهائيات بمسابقة مرموقة
09:30 | 2025-06-16
16/06/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
من داخل الطائرة التي تقلّ اللبنانيين من شرم الشيخ إلى بيروت... شاهدوا هذا الفيديو
07:35 | 2025-06-16
16/06/2025 07:35:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أُصيبت بنزيف ونُقِلَت إلى المستشفى... إليكم ما جرى مع "فاشينيستا" شهيرة! (فيديو)
Lebanon 24
أُصيبت بنزيف ونُقِلَت إلى المستشفى... إليكم ما جرى مع "فاشينيستا" شهيرة! (فيديو)
05:43 | 2025-06-16
16/06/2025 05:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:05 | 2025-06-17
زيلينسكي: هجوم روسي عنيف جداً ليل أمس على اوكرانيا
02:54 | 2025-06-17
أردوغان: نطور قدراتنا الدفاعية وسنردع أي تهديد يطال تركيا
02:51 | 2025-06-17
ذكرها بعملية "البيجر".. سفير إسرائيلي يتوعد إيران: سترون مفاجآت
02:27 | 2025-06-17
لتدخلها في الصراع الإسرائيلي الإيراني.. إدارة ترامب تحدد شروط
02:10 | 2025-06-17
المواجهات تتواصل لليوم الخامس.. صواريخ إيرانية بسماء تل أبيب واغتيال قائد الأركان الإيراني المقرب من خامنئي
02:05 | 2025-06-17
من جديد... إسرائيل تغتال رئيس الاركان في إيران
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 10:24:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24