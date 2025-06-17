تصعيد روسي في كييف.. مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات

Advertisement

قال الأوكراني إيهور كليمنكو اليوم الثلاثاء إن هجوما شنته خلال الليل على أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 44 آخرين.وذكر الوزير عبر تيلغرام أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية ومؤسسات تعليمية ومرافق حيوية للبنية التحتية.