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عربي-دولي

من جديد... إسرائيل تغتال رئيس الاركان في إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:05
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي "اغتال رئيس أركان الحرب في ايران وأرفع قائد عسكري علي شادماني".
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وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل شادماني في عملية لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الليل في طهران
 
وعيّن المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي شادماني قائداً لمقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء"، خلفاً لغلام علي رشيد الذي اغتالته إسرائيل
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