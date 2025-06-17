من جديد... إسرائيل تغتال رئيس الاركان في إيران

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" أن الجيش الإسرائيلي "اغتال رئيس أركان الحرب في وأرفع قائد عسكري علي شادماني".

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وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل شادماني في عملية لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الليل في .

وعيّن شادماني قائداً لمقر "خاتم الأنبياء"، خلفاً لغلام الذي اغتالته .