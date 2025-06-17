لتدخلها في الصراع الإسرائيلي الإيراني.. إدارة ترامب تحدد شروط

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حسمت موقفها، وأخطرت حلفاءها في بلهجة صارمة أنها لن تزجّ نفسها في أتون الحرب الإسرائيلية-الإيرانية ما لم تتجاوز الخطّ الأحمر وتستهدف أمريكيين مباشرةً .فقد أفاد مصدران من دول تلقت تلك الرسالة الأميركية الأحد الماضي لوكالة “أكسيوس”، بأن حريصة على عدم القيام بأي شيء يدفع أميركا إلى التدخل، في إشارة إلى أنها قد لا تستهدف المصالح الأميركية وفق مراقبين.كما تابعا أن إيران أبلغت أميركا باستعدادها لاستئناف التفاوض بعد وقف لضرباتها.