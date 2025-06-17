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عربي-دولي

لتدخلها في الصراع الإسرائيلي الإيراني.. إدارة ترامب تحدد شروط

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:27
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حسمت إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفها، وأخطرت حلفاءها في الشرق الأوسط بلهجة صارمة أنها لن تزجّ نفسها في أتون الحرب الإسرائيلية-الإيرانية ما لم تتجاوز طهران الخطّ الأحمر وتستهدف أمريكيين مباشرةً .
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فقد أفاد مصدران من دول تلقت تلك الرسالة الأميركية الأحد الماضي لوكالة “أكسيوس”، بأن إيران حريصة على عدم القيام بأي شيء يدفع أميركا إلى التدخل، في إشارة إلى أنها قد لا تستهدف المصالح الأميركية وفق مراقبين.

كما تابعا أن إيران أبلغت أميركا باستعدادها لاستئناف التفاوض بعد وقف إسرائيل لضرباتها.
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