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عربي-دولي
ذكرها بعملية "البيجر".. سفير إسرائيلي يتوعد إيران: سترون مفاجآت
Lebanon 24
17-06-2025
|
02:51
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في تصريح لافت يحمل رسائل مشفرة، كشف
السفير الإسرائيلي
لدى
الولايات المتحدة
، يحيئيل ليتر، عن نية
تل أبيب
تنفيذ "عملية كبيرة" ضد
إيران
يوم الجمعة المقبل.
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وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، من دون أن يفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.
وبدا وكأنه يحذر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت
ليلة الخميس
والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء "البيجر" تبدو بسيطة".
وأضاف: "العالم سيفهم مدى جديتنا في إيقاف قدرات إيران، ليس فقط في غزة أو
جنوب لبنان
".
وفسّر مراقبون هذا التصريح على أنه تمهيد لعملية استخباراتية أو عسكرية نوعية، قد تتجاوز الساحات التقليدية للنزاع، وتطال عمق الأراضي
الإيرانية
أو أذرعها في أماكن غير متوقعة.
ورأى مراقبون أن تلميح ليتر إلى تلك العملية يشير إلى احتمال وجود تحرك استخباراتي سيبراني أو عملية ميدانية دقيقة يجري التحضير لها. (سكاي نيوز عربية)
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