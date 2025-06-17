Advertisement

عربي-دولي

ذكرها بعملية "البيجر".. سفير إسرائيلي يتوعد إيران: سترون مفاجآت

Lebanon 24
17-06-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1377384-638857508964809538.jpg
Doc-P-1377384-638857508964809538.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريح لافت يحمل رسائل مشفرة، كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، عن نية تل أبيب تنفيذ "عملية كبيرة" ضد إيران يوم الجمعة المقبل.
Advertisement


وفي مقابلة مع الصحفية الأميركية ليندساي كيث، قال ليتر: "توقّعوا مفاجأة في وقت لاحق هذا الأسبوع"، من دون أن يفصح عن طبيعة العملية أو توقيتها الدقيق أو الجهة المستهدفة.
 
 
وبدا وكأنه يحذر من عملية عسكرية لاحقة هذا الأسبوع ستضرب إيران بقوة، وقال: "عندما تهدأ الأمور، سترون مفاجآت ليلة الخميس والجمعة ستجعل عملية أجهزة النداء "البيجر" تبدو بسيطة". 
 
 
وأضاف: "العالم سيفهم مدى جديتنا في إيقاف قدرات إيران، ليس فقط في غزة أو جنوب لبنان".
 
 
 
وفسّر مراقبون هذا التصريح على أنه تمهيد لعملية استخباراتية أو عسكرية نوعية، قد تتجاوز الساحات التقليدية للنزاع، وتطال عمق الأراضي الإيرانية أو أذرعها في أماكن غير متوقعة.

ورأى مراقبون أن تلميح ليتر إلى تلك العملية يشير إلى احتمال وجود تحرك استخباراتي سيبراني أو عملية ميدانية دقيقة يجري التحضير لها. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
مفاجآت جديدة عن "تفجير البيجر".. ضابط إسرائيلي يكشفها
lebanon 24
17/06/2025 12:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير إسرائيل بواشنطن: ترقبوا مفاجأة الأسبوع الجاري بشأن الهجوم على إيران
lebanon 24
17/06/2025 12:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: لا يمكن الإبقاء على تخصيب إيران لليورانيوم فترة طويلة
lebanon 24
17/06/2025 12:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتوعّد برد مدمّر على أي تصرّف إسرائيلي متهوّر
lebanon 24
17/06/2025 12:17:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:12 | 2025-06-17
04:45 | 2025-06-17
04:41 | 2025-06-17
04:34 | 2025-06-17
04:30 | 2025-06-17
04:26 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24