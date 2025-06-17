الخارجية الهندية: جرى تسهيل مغادرة بعض الهنود من إيران عبر الحدود مع أرمينيا

Advertisement

قالت اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء طلاب هنود من حرصا على سلامتهم في ظل الصراع ، ونصحت الذين يستطيعون المغادرة القيام بذلك أيضا.وأضافت الوزارة “على صعيد آخر، تم تسهيل مغادرة بعض الهنود من عبر الحدود مع أرمينيا”.