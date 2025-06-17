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عربي-دولي

الخارجية الهندية: جرى تسهيل مغادرة بعض الهنود من إيران عبر الحدود مع أرمينيا

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:17
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قالت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء طلاب هنود من طهران حرصا على سلامتهم في ظل الصراع الإيراني الإسرائيلي، ونصحت الذين يستطيعون المغادرة القيام بذلك أيضا.
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وأضافت الوزارة “على صعيد آخر، تم تسهيل مغادرة بعض الهنود من إيران عبر الحدود مع أرمينيا”.
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