وزير الخارجية البريطاني: العسكرة لن تقضي على البرنامج النووي الإيراني

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أكد ديفيد لامي إلى أن أي عمل عسكري لن يتمكن من إنهاء القدرات النووية .جاء ذلك في كلمة للوزير لامي خلال جلسة في بشأن التوتر بين وإيران.وصف لامي الصراع بين إسرائيل وإيران بأنه “لحظة خطر جسيم بالنسبة للمنطقة”، داعيًا الطرفين إلى خفض التصعيد.وأشار إلى أن أنشأت فرق أزمة في وبعض النقاط المحددة في المنطقة، بهدف تقديم الدعم للمواطنين الموجودين .كما أعلن لامي أنه تم إرسال فرق إلى مصر والأردن، من أجل تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين الذين قرروا مغادرة إسرائيل برًا بسبب إغلاق المجال الجوي.وأشار الوزير لامي إلى أن الوضع في المنطقة يشهد تطورًا سريعًا، متوقعًا المزيد من الهجمات في الأيام المقبلة.وقال لامي: “هذه لحظة خطر جسيم بالنسبة للمنطقة وأود أن أؤكد بوضوح أن المتحدة لم تشارك في الهجمات على . هذا عمل عسكري نفذته إسرائيل”.ووجه لامي رسالة إلى كلٍّ من إسرائيل وإيران بقوله: “تراجعا، وتصرفا باعتدال، ولا تنجرفا أكثر في صراع كارثي لا يمكن لأحد السيطرة على عواقبه”.ودافع لامي عن “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها” قائلا: “مع ذلك، فإن أولويتنا الآن هي تخفيف التوترات”وحذر لامي من تفاقم الصراع ومن عواقبه “الوخيمة وغير المتوقعة على العديد من الدول، بما في ذلك وشركاء المملكة المتحدة في الخليج”.