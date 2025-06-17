بعد تحذيره لإخلاء طهران.. ترامب يضع مجلس الأمن القومي في حالة تأهب

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كشفت قناة “ نيوز”، فجر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي طلب من الاستعداد في عقب عودته من قمة زعماء المنعقدة في ، بعد نحو ساعتين من إنذاره بـ”الإخلاء الفوري”.وأضافت القناة الأميركية، أنها علمت بأن “ طلب من مجلس الاستعداد في غرفة العمليات لعودته”.ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول حيثيات هذا الطلب، الذي يأتي بعد نحو ساعتين من إنذار ترامب بإخلاء فوري للعاصمة طهران.