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عربي-دولي

بعد تحذيره لإخلاء طهران.. ترامب يضع مجلس الأمن القومي في حالة تأهب

Lebanon 24
17-06-2025 | 03:59
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كشفت قناة “فوكس نيوز”، فجر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات عقب عودته من قمة زعماء مجموعة السبع المنعقدة في كندا، بعد نحو ساعتين من إنذاره العاصمة الإيرانية طهران بـ”الإخلاء الفوري”.
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وأضافت القناة الأميركية، أنها علمت بأن “ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات لعودته”.

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول حيثيات هذا الطلب، الذي يأتي بعد نحو ساعتين من إنذار ترامب بإخلاء فوري للعاصمة طهران.
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