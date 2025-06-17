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عربي-دولي

في برلين.. اشتعال النيران في 36 شاحنة

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:41
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اشتعلت النيران اليوم الثلاثاء في 36 شاحنة، في حريق يُشتبه أنه مُتعمّد، في منطقتين بالعاصمة الألمانية برلين.
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ولم يتضح بعد سبب حرائق المركبات في حيي بريتس وليشتنبرغ، وما إذا كانت مرتبطة ببعضها.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إن التحقيق جارٍ على قدم وساق. (العربية) 
 
 
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