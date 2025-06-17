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عربي-دولي
في برلين.. اشتعال النيران في 36 شاحنة
Lebanon 24
17-06-2025
|
04:41
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اشتعلت النيران اليوم الثلاثاء في 36 شاحنة، في حريق يُشتبه أنه مُتعمّد، في منطقتين بالعاصمة
الألمانية برلين
.
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ولم يتضح بعد سبب حرائق المركبات في حيي بريتس وليشتنبرغ، وما إذا كانت مرتبطة ببعضها.
وقال متحدث باسم شرطة
برلين
إن التحقيق جارٍ على قدم وساق. (العربية)
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