في برلين.. اشتعال النيران في 36 شاحنة

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اشتعلت النيران اليوم الثلاثاء في 36 شاحنة، في حريق يُشتبه أنه مُتعمّد، في منطقتين بالعاصمة .ولم يتضح بعد سبب حرائق المركبات في حيي بريتس وليشتنبرغ، وما إذا كانت مرتبطة ببعضها.وقال متحدث باسم شرطة إن التحقيق جارٍ على قدم وساق. (العربية)