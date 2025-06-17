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بالصور... إيران استهدفت بالصواريخ قاعدة إسرائيليّة مهمّة جدّاً

Lebanon 24
17-06-2025 | 05:12
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أفادت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف صاروخي دقيق لقاعدة "غيليلوت" العسكرية شمال تل أبيب، والتي تضمّ مقرّ وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروفة بـ"8200".
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ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب القاعدة المذكورة.
 
 
كما نشرت الوكالة صورا تظهر لافتة، وعليها إسم المكان بالعربية، إلى جانب وجود سيارات إطفاء بالقرب من الموقع.
 
 
وجاءت هذه الضربات ضمن موجة هجمات إيرانية جديدة شهدتها المنطقة صباح اليوم.
 
 
وكان الجيش الإيرانيّ أعلن في بيان، أنّه "استهدف بعشرات الطائرات المسيّرة من طراز "آرش"، منشآت عسكرية وتسليحية داخل العمق الإسرائيليّ، في تل أبيب وحيفا".
 
وأشار إلى أنّ "ساعات التصعيد المقبلة ستكون أشد وأوسع".
 
إعلام إيراني: الصواريخ الإيرانية تستهدف وحدة استخباراتية حساسة في تل أبيب (صور)
 
 
 
 
 
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