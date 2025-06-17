بالصور... إيران استهدفت بالصواريخ قاعدة إسرائيليّة مهمّة جدّاً

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ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب المذكورة. أفادت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف صاروخي دقيق لقاعدة "غيليلوت" العسكرية شمال ، والتي تضمّ مقرّ العسكرية المعروفة بـ"8200".ونقلت وكالة "فارس" عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب المذكورة.

كما نشرت الوكالة صورا تظهر لافتة، وعليها إسم المكان بالعربية، إلى جانب وجود سيارات إطفاء بالقرب من الموقع.

وجاءت هذه الضربات ضمن موجة هجمات إيرانية جديدة شهدتها المنطقة .

وكان الجيش الإيرانيّ أعلن في بيان، أنّه "استهدف بعشرات الطائرات المسيّرة من طراز "آرش"، منشآت عسكرية وتسليحية داخل العمق الإسرائيليّ، في تل أبيب وحيفا".

وأشار إلى أنّ "ساعات التصعيد المقبلة ستكون أشد وأوسع".