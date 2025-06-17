"يديعوت أحرونوت": تقدم كبير في مفاوضات غزة

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أشارت صحيفة " " إلى حدوث "تقدم كبير" في جهود التوصّل إلى اتفاق بين وحركة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في .ونقلت الصحيفة عن مصادر إقليمية لم تسمها قولها، إن ثمة "تقدم كبير جداً" نحو صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وقال أحد هذه المصادر إن "الجانبين أصبحا مرنين، لكنهما خائفين من عواقب المواجهة في ، الوفد لم يغادر بعد إلى خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الاتصالات بدلاً من تسريعها".ووفق الصحيفة، أخبر مسؤولون أميركيون، لم تسمهم، عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أن ثمة "علامات إيجابية للغاية على حدوث اختراق".وقالت إن أشار في الساعات الـ24 الماضية إلى أنه "حدد نافذة تسمح بإحراز تقدم".وتابعت: "لكن مصدراً، وهو ليس إسرائيلياً، قال إن الأمور أوسع بكثير، ونحن نتحدث في الواقع عن نهاية الحرب، وتتعلق الرسائل التي يتم نقلها بما سيحدث في غزة، وليس فقط بالمرحلة الأولى التي ستشمل بين 8 و10 مختطفين أحياء". (العربية)