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عربي-دولي

صورٌ انتشرت... ما حقيقة ربط الجواسيس بصاروخ وإطلاقهم نحو إسرائيل؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:13
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لأشخاص تم ربط أجسادهم بصواريخ إيرانية، في رسالة موجهة لكل من يقوم بالتجسس، أو العمل لصالح إسرائيل، بأنه سيلقى رداً حازماً، وتعاملاً فورياً عقاباً له على التجسس.
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وجاء في أحد المنشورات على منصة "إكس": "كل عميل للموساد يُقبض عليه داخل الأراضي الإيرانية، سيُربط بصاروخ، ويُطلق مباشرةً نحو تل أبيب".
 
وتبيّن أن هذه الصور غير حقيقية، وأنها فقط تهدف لإثارة الرعب في صفوف الجواسيس الذين يعملون لصالح إسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. (الامارات 24)
 
 
 
 
صورة
 
 
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