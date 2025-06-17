صورٌ انتشرت... ما حقيقة ربط الجواسيس بصاروخ وإطلاقهم نحو إسرائيل؟

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انتشرت على ، صور لأشخاص تم ربط أجسادهم بصواريخ إيرانية، في رسالة موجهة لكل من يقوم بالتجسس، أو العمل لصالح ، بأنه سيلقى رداً حازماً، وتعاملاً فورياً عقاباً له على التجسس.وجاء في أحد المنشورات على منصة "إكس": "كل عميل للموساد يُقبض عليه داخل الأراضي ، سيُربط بصاروخ، ويُطلق مباشرةً نحو ".