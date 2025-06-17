لم تتمكن إسرائيل من رصده.. إيران استخدمت صاروخاً جديداً هذا ما قاله مسؤول عسكريّ عنه

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قال المتحدث باسم "استخدمنا اليوم صاروخا لم يتمكن الإسرائيليون من رصده أو اعتراضه ونعدهم بالمزيد من المفاجآت"، من دون طبيعة الصاروخ أو قدراته.وأضاف المتحدث باسم "أمتنا تخوض حرباً مفروضة، ويسعى العدوّ إلى إلحاق الضرر بقدرات وإمكانيات جميع أفراد الشعب. ونحن في موقف دفاعي، ونستخدم كافة قدراتنا الهجومية والدفاعية".وتابع قائلا: "خنادق جبهتنا الدفاعية شاملة، وكلّ فئات الشعب لها دور فيها. وقد أظهر العدوّ المعتدي في الليلة الأولى أنه يعتدي على النساء والأطفال".وأكد طلائي أن "العدوّ لا يمتلك القدرة على تحمل حرب طويلة، وفي ما بعد، سيُكسر ظهره". (سكاي نيوز)