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طهران ترحب ببيان مجلس التعاون الخليجي

Lebanon 24
17-06-2025 | 06:57
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رحبت إيران ببيان مجلس التعاون الخليجي الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على طهران، وأدانت بيان قمة مجموعة السبع الذي "استخدم خطابا أحادي الجانب".
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن "انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون يعكس التفاهم المشترك لدول المنطقة بشأن ضرورة التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب والعدوان على إيران".

ولفت إلى أن "عقد الاجتماع يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة بشأن التهديد غير المسبوق الذي يشكله خروج إسرائيل على القانون والحاجة إلى تحرك عاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف العدوان على إيران".

وهاجم بقائي البيان الصادر في نهاية قمة مجموعة السبع، متهما الموقعين على البيان باستخدام "خطاب أحادي الجانب".

ودعا إلى "وقف الخطاب أحادي الجانب وإدانة العدوان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف الهجمات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي".
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