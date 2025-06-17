طهران ترحب ببيان مجلس التعاون الخليجي

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رحبت ببيان الذي أدان الهجوم على ، وأدانت بيان قمة الذي "استخدم خطابا أحادي الجانب".وقال المتحدث باسم بقائي إن "انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية يعكس التفاهم المشترك لدول المنطقة بشأن ضرورة التحرك العاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف الحرب والعدوان على إيران".ولفت إلى أن "عقد الاجتماع يعكس الفهم المشترك لدول المنطقة بشأن التهديد غير المسبوق الذي يشكله خروج على القانون والحاجة إلى تحرك عاجل على المستويين الإقليمي والعالمي لوقف العدوان على إيران".وهاجم بقائي البيان الصادر في نهاية قمة مجموعة السبع، متهما الموقعين على البيان باستخدام "خطاب أحادي الجانب".ودعا إلى "وقف الخطاب أحادي الجانب وإدانة العدوان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "الاستقرار الإقليمي يتطلب وقف الهجمات التي تنتهك القانون الدولي".