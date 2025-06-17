بعد اغتيال قادة وعلماء... قرار إيرانيّ عاجل يتعلّق بالمسؤولين وفرق حمايتهم

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بعد اغتيال عدد من العسكريين والعلماء الإيرانيين، أصدرت في اليوم الثلاثاء، قراراً يحظر على المسؤولين وفرق حمايتهم استخدام كافة الأجهزة المتصلة بالشبكات الاتصالية والاتصالات العامة.ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات الحساسة للمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر". (العربية)