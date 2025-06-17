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بعد اغتيال قادة وعلماء... قرار إيرانيّ عاجل يتعلّق بالمسؤولين وفرق حمايتهم

Lebanon 24
17-06-2025 | 07:16
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بعد اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين، أصدرت قيادة الأمن السيبراني في إيران اليوم الثلاثاء، قراراً يحظر على المسؤولين وفرق حمايتهم استخدام كافة الأجهزة المتصلة بالشبكات الاتصالية والاتصالات العامة.
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ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعلومات الحساسة للمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة "مهر". (العربية)
 
 
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