كان ينشط في تصنيع المتفجرات.. إيران تعلن اعتقال عميل للموساد

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أفادت وكالة "تسنيم" ، اليوم الثلاثاء، بأن في البلاد تمكنت من اعتقال أحد عملاء جهاز ، كان ينشط في تصنيع المتفجرات داخل الأراضي الإيرانية.وأوضحت الوكالة أن عثرت، خلال عملية أمنية موسّعة، على ورشة لتصنيع الطائرات المسيّرة والمتفجرات في محافظة أصفهان.كما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت في وقت سابق ضبط ورشة سرّية مكونة من ثلاثة طوابق في مدينة ري، حيث تم العثور على أكثر من 200 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، إلى جانب عدد من الطائرات المسيّرة الانتحارية ومنصات إطلاق ومعدات متطورة لتصنيعها.وفي السياق ذاته، أعلنت الإيرانية، أمس الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق فكري، الذي أوقف عام 2023، بعد إدانته بالتعامل مع جهاز الموساد. وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن فكري أُدين بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة"، بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأييد الحكم من .كما أعلنت الشرطة الإيرانية توقيف شخصين يشتبه بتعاونهما مع الموساد في محافظة ألبرز، غرب العاصمة .وفي المقابل، أعلنت اعتقال عدد من المواطنين الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بشبهة التخابر مع ، وذلك في إطار عملية أمنية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي " ".