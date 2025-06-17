اضطرت لتغيير مسارها.. إليكم ما حصل على متن طائرة سعوديّة كان على متنها 442 شخصاً

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أفادت "العربية"، أنّ رحلة رقم SV 5276، التي كانت تقلّ 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، اضطرت لتغيير مسارها أثناء اتجاهها إلى ، إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وأكّد مدير عام الاتصال المؤسسي في المهندس عبدالله الشهراني، أنه "استجابة لبلاغ أمني ورد على متن الرحلة، حوّلت الخطوط رحلتها رقم SV5276 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، إلى مطار كيرتاجاتي في كإجراء احترازي".

وبحسب الشهراني، هبطت الطائرة وأخليت من جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام، فيما أجرت السلطات المعنية الفحوصات الروتينية التي أكدت سلامة الطائرة. (العربية)