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عربي-دولي

اضطرت لتغيير مسارها.. إليكم ما حصل على متن طائرة سعوديّة كان على متنها 442 شخصاً

Lebanon 24
17-06-2025 | 08:33
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أفادت "العربية"، أنّ رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم SV 5276، التي كانت تقلّ 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، اضطرت لتغيير مسارها أثناء اتجاهها إلى مطار جاكرتا الدولي، إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.
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وأكّد مدير عام الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني، أنه "استجابة لبلاغ أمني ورد على متن الرحلة، حوّلت الخطوط السعودية رحلتها رقم SV5276 المتجهة من جدة إلى جاكرتا، إلى مطار كيرتاجاتي في إندونيسيا كإجراء احترازي".
 
 
وبحسب الشهراني، هبطت الطائرة وأخليت من جميع الركاب وأفراد الطاقم بسلام، فيما أجرت السلطات المعنية الفحوصات الروتينية التي أكدت سلامة الطائرة. (العربية)
 
 
 
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