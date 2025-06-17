Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُحذّر مواطنيها: إيران غيّرت طريقة هجومها

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1377560-638857731617191157.jpg
Doc-P-1377560-638857731617191157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرا أمنيا بشأن نظام التنبيهات المبكر، مشيرة إلى أن إيران غيّرت طريقة عملها، لذلك لم يتبق سوى 10 دقائق أو أقل لإطلاق التنبيه قبل سقوط الصواريخ.
Advertisement

وقالت الجبهة الإسرائيلية الداخلية في بيان، إنه "بناء على التطورات الأخيرة، من المهم إعلامكم بأنه من المرجح عدم إصدار تحذيرات مسبقة قبل 30 دقيقة من إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".

وأضافت أنه "وفقا للتقارير الأخيرة، غيّرت إيران طريقة عملها، فبدلا من إطلاق الصواريخ من عدد كبير من منصات الإطلاق الثابتة، تستخدم الآن 3-4 منصات إطلاق متحركة، تطلق الصواريخ بسرعة وتخلي مواقعها فورا. يقلل هذا التغيير بشكل كبير من الوقت المتبقي للكشف المبكر".

وتابعت بالتأكيد أنه "في حال تلقي أي تحذير، من المتوقع ظهوره قبل حوالي 10 دقائق أو أقل من الاصطدام المحتمل. يرجى توخي الحذر وإبلاغ أفراد عائلاتكم وأقاربكم وأصدقاءكم. التحضير السريع وتبادل المعلومات يُنقذ الأرواح". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل
lebanon 24
17/06/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من تساقط حطام صواريخ واضطرابات السفر
lebanon 24
17/06/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تحذر إسرائيل وواشنطن عبر مجلس الأمن: سنرد سريعًا على أي مغامرة عسكرية
lebanon 24
17/06/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: إيران تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قادة ومواطني إسرائيل بطريقة مباشرة وعبر كيانات إرهابية
lebanon 24
17/06/2025 20:38:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2025-06-17
13:18 | 2025-06-17
13:16 | 2025-06-17
13:15 | 2025-06-17
13:00 | 2025-06-17
12:53 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24