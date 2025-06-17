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عربي-دولي
"شاهد 107".. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مسيّرة انتحارية جديدة
Lebanon 24
17-06-2025
|
09:24
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كشفت وكالة "تسنيم"
الإيرانية
، التابعة للحرس الثوري، عن طائرة مسيّرة جديدة من طراز "شاهد 107"، تتمتع بقدرات هجومية انتحارية، ومدى يتجاوز 1500 كيلومتر، وفقاً للصور والمعلومات المنشورة.
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وبحسب الوكالة، فإن المسيرة الجديدة مزودة بمحرك مكبسي، وتمثل نسخة متقدمة ضمن سلسلة "شاهد" التي طورتها
إيران
لتأدية مهام هجومية واستطلاعية، وبكلفة منخفضة تسمح باستخدامها بشكل واسع النطاق.
ونشرت "تسنيم" فيديو يُظهر لحظة اقتراب إحدى طائرات "شاهد" من منظومة "آرو 3"
الإسرائيلية
المضادة للصواريخ الباليستية، مشيرة إلى قدرة هذه الطائرات على اختراق منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، رغم اعتراض المسيرة في الفيديو بمروحية على مسافة قريبة من المنظومة.
تتميز "شاهد 107" بعدة خصائص تقنية أبرزها: مدى يتجاوز 1500 كيلومتر، قدرة عالية على التحليق على ارتفاعات منخفضة، مقاومة متقدمة لأجهزة الحرب الإلكترونية، حمولتها تتراوح بين 40 و50 كيلوغراماً من المتفجرات الموجهة بدقة، تصميم يسهل النقل والتركيب عبر وحدات متعددة، إمكانية الإطلاق من منصات متنقلة
ويشير الرقم "107" إلى تطوير لاحق لطرازات سابقة مثل "شاهد 101" و"شاهد 136"، مع تحسينات تتيح استهداف
أنظمة الدفاع الجوي
، ومراكز القيادة، والبنى التحتية الحساسة بدقة عالية. (روسيا اليوم)
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