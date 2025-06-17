الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن الضرر الذي لحق بقاعات تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز

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أفادت ، أنّه بعد تحليل الصور الفضائية للمنشآت النووية ، تم اكتشاف آثار إصابات في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز.وجاء في بيان الوكالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: " : بناء على التحليل المستمر للصور الفضائية العالية الدقة التي التقطت بعد الهجمات يوم الجمعة، والتي نفذتها ضد إيران، حددت الذرية عناصر إضافية تشير إلى إصابات مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز".