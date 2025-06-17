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عربي-دولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف عن الضرر الذي لحق بقاعات تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:18
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أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنّه بعد تحليل الصور الفضائية للمنشآت النووية الإيرانية، تم اكتشاف آثار إصابات في قاعات التخصيب تحت الأرض في نطنز.
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وجاء في بيان الوكالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "إيران: بناء على التحليل المستمر للصور الفضائية العالية الدقة التي التقطت بعد الهجمات يوم الجمعة، والتي نفذتها إسرائيل ضد إيران، حددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عناصر إضافية تشير إلى إصابات مباشرة في قاعات التخصيب تحت الأرض في منشأة نطنز".
 
كما أوضحت الوكالة أنه "لم تسجل أي تغييرات في المنشآت الإيرانية في أصفهان وفوردو". (روسيا اليوم)
 
 

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