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بسبب الضربات المتبادلة مع إسرائيل... هكذا تأثّر الإنترنت في إيران!

Lebanon 24
17-06-2025 | 12:19
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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البلاد تشهد انقطاعاً واسعاً في خدمة الإنترنت، تزامناً مع استمرار تبادل الضربات بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية لليوم الخامس على التوالي.  
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وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى أن "مستخدمي الإنترنت في محافظات عدّة يبلغون عن انقطاع واسع للشبكة". 

وأوردت وسائل إعلام أخرى بلاغات مماثلة. ولم تتّضح بعد الأسباب وراء ذلك. 

وفرضت السلطات الإيرانية قيودا على الإنترنت عقب بدء إسرائيل شنّ ضربات جوية غير مسبوقة على مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية الجمعة.
 
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