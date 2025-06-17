بسبب الضربات المتبادلة مع إسرائيل... هكذا تأثّر الإنترنت في إيران!

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وأشارت صحيفة "هم ميهن" إلى أن "مستخدمي الإنترنت في محافظات عدّة يبلغون عن انقطاع واسع للشبكة".وأوردت وسائل إعلام أخرى بلاغات مماثلة. ولم تتّضح بعد الأسباب وراء ذلك.وفرضت السلطات قيودا على الإنترنت عقب بدء إسرائيل شنّ ضربات جوية غير مسبوقة على مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية الجمعة.