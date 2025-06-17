تركيا تصدر تحذيراً لإسرائيل بعد خرق طائراتها للأجواء خلال هجوم على إيران

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وأوضحت صحيفة "حرييت" أن "إسرائيل انتهكت المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على ".وأضافت: "انتهكت بعض الطائرات التي انطلقت لمهاجمة إيران المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على إيران، وردت القوات المسلحة فورا على هذه الخطوة، التي قيل إنها غير مقصودة، كما تلقت الطائرات التي انتهكت المجال الجوي تحذيرات، وغادرت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي التركي فور تلقيها الإنذار".وأكدت وسائل إعلام تركية أنه "تم توجيه تحذير إلى إسرائيل، بسبب اختراق الطائرات الإسرائيلية الأجواء التركية بشكل غير مقصود".ولفتت إلى أن الجيش التركي "يقوم بمراقبة الحدود التركية بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، لرصد أية موجات هجرة غير نظامية وحركة لاجئين باتجاه الأراضي التركية".كما أشارت إلى أن "أنظمة الرادار والطائرات من دون طيار وأنظمة المراقبة الأوتوماتيكية (التركية)، تراقب المنطقة بشكل مكثّف على مدار الساعة 24/7".