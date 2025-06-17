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عربي-دولي

بجدية... ترامب يفكّر في دخول الحرب وتوجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية!

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:16
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ذكرت وكالة "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربات أميركية للمنشآت النووية الإيرانية.
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ويقول مسؤولون أميركيون إن "ترامب يفكر جديا في الدخول في الحرب وشن ضربة أميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو".


وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، تلقت إسرائيل رسالة رسمية من الإدارة الأميركية تُفيد بأن إيران "ترغب بوقف هجمات الجيش الإسرائيلي، تمهيدا للعودة إلى المفاوضات" حول المشروع النووي الإيراني.


وفي إسرائيل، يسود تقدير بأن الولايات المتحدة "ستنضم قريبا" إلى الحرب.

ونُقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيرغب بأن يُذكر كمن كان جزءا من إسقاط النظام، وليس كمن بقي على الهامش في أهم حدث أمني في القرن الحادي والعشرين".
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