بجدية... ترامب يفكّر في دخول الحرب وتوجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية!

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ويقول مسؤولون أميركيون إن " يفكر جديا في الدخول في الحرب وشن ضربة أميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو".وبحسب هيئة البث العام "كان 11"، تلقت رسالة رسمية من تُفيد بأن "ترغب بوقف هجمات الجيش ، تمهيدا للعودة إلى المفاوضات" حول المشروع .وفي إسرائيل، يسود تقدير بأن "ستنضم قريبا" إلى الحرب.ونُقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب "سيرغب بأن يُذكر كمن كان جزءا من إسقاط النظام، وليس كمن بقي على الهامش في أهم حدث أمني في القرن الحادي والعشرين".