التوتر يتصاعد.. إيران تحذّر سكان حيفا وتل أبيب.. وترامب يعلن "نفاد الصبر"

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إن العمليات السابقة التي نفذتها ضد العدو كانت ردعية، معلنًا أن بلاده ستنفذ قريبًا عمليات عقابية.

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وأضاف أن "الكيان الاسرائيلي أقدم على خطوة عدوانية بمهاجمة شعبنا والنساء والأطفال"، مشددًا على أن "شعبنا لم يخضع يومًا لأي عدوان وسيحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية".



وتابع المسؤول : "نحذر سكان الأراضي المحتلة، خاصة في تل أبيب وحيفا، لمغادرتها للحفاظ على أرواحهم"، لافتًا إلى أن "مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد من عزمنا على معاقبة الصهاينة".



وأشار إلى أن "إيران وجّهت ضربات قاسية للعدو ولأهدافه الحساسة والحيوية"، مضيفًا: "نقول لسكان الأراضي المحتلة: لا تجعلوا أنفسكم ضحايا لنزوات نتنياهو المتوحشة".



وختم رئيس الأركان الإيراني تصريحه بالقول: "نطمئن أحرار العالم بأن شعبنا وقواتنا المسلحة سينتقمون لدماء ". وأضاف أن "الكيان الاسرائيلي أقدم على خطوة عدوانية بمهاجمة شعبنا والنساء والأطفال"، مشددًا على أن "شعبنا لم يخضع يومًا لأي عدوان وسيحاسب الكيان الصهيوني على أفعاله الإجرامية".وتابع المسؤول : "نحذر سكان الأراضي المحتلة، خاصة في تل أبيب وحيفا، لمغادرتها للحفاظ على أرواحهم"، لافتًا إلى أن "مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد من عزمنا على معاقبة الصهاينة".وأشار إلى أن "إيران وجّهت ضربات قاسية للعدو ولأهدافه الحساسة والحيوية"، مضيفًا: "نقول لسكان الأراضي المحتلة: لا تجعلوا أنفسكم ضحايا لنزوات نتنياهو المتوحشة".وختم رئيس الأركان الإيراني تصريحه بالقول: "نطمئن أحرار العالم بأن شعبنا وقواتنا المسلحة سينتقمون لدماء ".

بالتوازي، ذكرت وكالة "أكسيوس" الإخبارية أن الرئيس الأميركي يدرس توجيه ضربات أميركية للمنشآت النووية الإيرانية.



ويقول مسؤولون أميركيون إن " يفكر جديا في الدخول في الحرب وشن ضربة أمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، وخاصة منشأة التخصيب تحت الأرض في فوردو".



وبحسب هيئة البث العام "كان 11"، تلقت رسالة رسمية من الإدارة الأميركية تُفيد بأن إيران "ترغب بوقف هجمات الجيش ، تمهيدا للعودة إلى المفاوضات" حول المشروع النووي الإيراني.



وفي إسرائيل، يسود تقدير بأن "ستنضم قريبا" إلى الحرب. ونُقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "سيرغب بأن يُذكر كمن كان جزءا من إسقاط النظام، وليس كمن بقي على الهامش في أهم حدث أمني في القرن الحادي والعشرين".



ورغم الإشارة إلى وجود خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن الرد على الإيراني، تؤكد مصادر إسرائيلية أن الرئيس ترامب "راض جدا عن نجاحات الجيش الإسرائيلي في إيران"، وأنه "لا يريد في هذه المرحلة أن تتوقف إسرائيل عن تنفيذ عملياتها".



في المقابل، تؤكد مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أن "هناك إجماعا تاما داخل إسرائيل، من رئيس الحكومة إلى ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش، على أنه لا يجوز وقف الهجمات في هذه المرحلة".



وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد اعتبر في تصريح له أمس الإثنين، أن أي وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة "ستستغله إيران لتسريع برنامجها النووي".

في السياق صرح ترامب اليوم الثلاثاء، أن تعرف بالتحديد مكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مؤكدا أنه هدف سهل.





وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك - لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي".



وأضاف: "لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".



وفي منشور منفصل قال ترامب: "الاستسلام غير المشروط".



وفي السياق ذاته، أعلن جي دي فانس أن ترامب قد يتخذ المزيد من الإجراءات لوقف تخصيب اليورانيوم في إيران، مشيرا إلى أن الأخيرة كان بإمكانها الحصول على طاقة نووية مدنية دون حاجة إلى تخصيب اليورانيوم.



وكتب فانس في منشور على منصة "إكس": "أبدى الرئيس ترامب ضبط نفس ملحوظا في إبقاء تركيز جيشنا على حماية قواتنا وحماية مواطنينا، ولكنه قد يُقرر أنه بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف التخصيب الإيراني. هذا القرار في النهاية يعود للرئيس".



وأضاف "أرى الكثير من الخلط بين مسألة الطاقة النووية المدنية وتخصيب اليورانيوم. هاتان قضيتان مختلفتان. كان بإمكان إيران امتلاك طاقة نووية مدنية دون تخصيب، لكن إيران رفضت ذلك. في الوقت نفسه، قاموا بتخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى بكثير من المستوى اللازم لأي غرض مدني".

، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بأن قد لا ينعم بالسلام إذا استمرت إسرائيل في "ارتكاب جرائمها".



وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية: "إن استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني، سيؤدي إلى تفشي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة".



وأضاف: "الكيان الصهيوني انتهك جميع القواعد والأعراف الدولية، ويرتكب الجرائم بدعم من القوى الكبرى، وإذا استمرت هذه السياسة فإن المنطقة لن تنعم أبدا بسلام واستقرار دائمين".



وأشار رئيس الإمارات، بدوره، إلى أن "الإمارات تدعم بنشاط الاتصالات الهادفة إلى تخفيف التوترات بين إيران وإسرائيل".

ونقلت قناة " إن" عن مصدرين، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "الجيش الأميركي يستعد لموافقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد طائرات إسرائيل بالوقود خلال مهاجمة إيران".



وبحسب المصادر، فهذا "أحد أسباب إرسال أكثر من 30 طائرة أميركية للتزويد بالوقود جوا للشرق الأوسط".



وأوضحت المصادر أنّ "تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود سيكون ضمن نطاق التدخل العسكري الأميركي".



واشارت المصادر إلى أنّ " نقل طائرات التزويد بالوقود للشرق الأوسط يهدف لإعطاء ترامب خيارات في حال رغب في زيادة الانخراط".



