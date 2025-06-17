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عربي-دولي
مجزرة شمال غرب غزة تستهدف منتظرين للحصول على مساعدات إنسانية
Lebanon 24
17-06-2025
|
13:35
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أفادت مصادر محلية فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات
الإسرائيلية
فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منتظري المساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.
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وقالت المصادر: "زوارق
الاحتلال
تطلق نيران أسلحتها باتجاه منتظري المساعدات بمنطقة الواحة
شمال غرب مدينة
غزة".
هذا وأفادت
وزارة الصحة الفلسطينية
في غزة أن "الجيش
الإسرائيلي
ارتكب مجزرة جديدة في
خان يونس
استهدفت عشرات المدنيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 36 شخصا من المنتظرين، من أصل 51 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأكدت الوزارة أن "قوات الاحتلال تواصل قصف مواقع توزيع المساعدات في مختلف أنحاء القطاع، بالتزامن مع منع دخول الغذاء والدواء، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة في أوساط مئات آلاف المدنيين".
ووفق آخر تحديث رسمي، بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، نحو 55432 شهيدا، إضافة إلى 128923 مصابا، بينهم آلاف في حالات خطرة.
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