مجزرة شمال غرب غزة تستهدف منتظرين للحصول على مساعدات إنسانية

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أفادت مصادر محلية فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منتظري المساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة.وقالت المصادر: "زوارق تطلق نيران أسلحتها باتجاه منتظري المساعدات بمنطقة الواحة غزة".هذا وأفادت في غزة أن "الجيش ارتكب مجزرة جديدة في استهدفت عشرات المدنيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد 36 شخصا من المنتظرين، من أصل 51 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكدت الوزارة أن "قوات الاحتلال تواصل قصف مواقع توزيع المساعدات في مختلف أنحاء القطاع، بالتزامن مع منع دخول الغذاء والدواء، ما يؤدي إلى تفاقم المجاعة في أوساط مئات آلاف المدنيين".ووفق آخر تحديث رسمي، بلغ إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول 2023، نحو 55432 شهيدا، إضافة إلى 128923 مصابا، بينهم آلاف في حالات خطرة.