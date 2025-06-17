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عربي-دولي

استعداداً لتدخلها العسكري... أميركا تزوّد طائرات إسرائيل بالوقود خلال مهاجمة إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:33
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نقلت قناة "سي إن إن" عن مصدرين، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "الجيش الأميركي يستعد لموافقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد طائرات إسرائيل بالوقود خلال مهاجمة إيران".
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وبحسب المصادر، فهذا "أحد أسباب إرسال أكثر من 30 طائرة أميركية للتزويد بالوقود جوا للشرق الأوسط".
وأوضحت المصادر أنّ "تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود سيكون ضمن نطاق التدخل العسكري الأميركي". 

واشارت المصادر إلى أنّ " نقل طائرات التزويد بالوقود للشرق الأوسط يهدف لإعطاء ترامب خيارات في حال رغب في زيادة الانخراط".
بدورها، افادت وكالة رويترز، أنّ "واشنطن تبحث نشر سفن حربية إضافية قادرة على إسقاط صواريخ باليستية". 
 
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