استعداداً لتدخلها العسكري... أميركا تزوّد طائرات إسرائيل بالوقود خلال مهاجمة إيران

نقلت قناة " إن" عن مصدرين، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "الجيش الأميركي يستعد لموافقة من الرئيس الأميركي على تزويد طائرات بالوقود خلال مهاجمة ".

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وبحسب المصادر، فهذا "أحد أسباب إرسال أكثر من 30 طائرة أميركية للتزويد بالوقود جوا للشرق الأوسط". وبحسب المصادر، فهذا "أحد أسباب إرسال أكثر من 30 طائرة أميركية للتزويد بالوقود جوا للشرق الأوسط".

وأوضحت المصادر أنّ "تزويد الطائرات بالوقود سيكون ضمن نطاق التدخل العسكري الأميركي".



واشارت المصادر إلى أنّ " نقل طائرات التزويد بالوقود للشرق الأوسط يهدف لإعطاء خيارات في حال رغب في زيادة الانخراط".

بدورها، افادت وكالة ، أنّ " تبحث نشر سفن حربية إضافية قادرة على إسقاط صواريخ باليستية".