بـ60 طائرة.. هجوم إسرائيلي عنيف على إيران

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أعلن الجيش أنه وجّه ضربات في استهدفت 12 موقعًا، في إطار عملية منظمة تهدف إلى تقويض القدرات .وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 طائرة مقاتلة انطلقت قبل ساعات باتجاه إيران، بهدف استهداف قدراتها الباليستية، مشيرًا إلى أن قصفت قبل قليل 3 مواقع رئيسية داخل إيران.وأضاف الجيش أن عشرات الطائرات المقاتلة تحلق حاليًا في سماء أصفهان، في وقت تواصل فيه العمل على إضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية.وأكد الجيش أنه استهدف أصولًا تابعة للحرس الثوري ، مشددًا على أن "خطتنا ضد إيران منظمة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "النظام الإيراني لا يزال يمتلك قدرات جدية يمكنها التسبب بأضرار"، لافتا إلى أنّه تم على رئيس الاركان الايراني الذي تسلم مهامه قبل 4 أيام.