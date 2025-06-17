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عربي-دولي

بـ60 طائرة.. هجوم إسرائيلي عنيف على إيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:51
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات في إيران استهدفت 12 موقعًا، في إطار عملية منظمة تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 60 طائرة مقاتلة انطلقت قبل ساعات باتجاه إيران، بهدف استهداف قدراتها الباليستية، مشيرًا إلى أن إسرائيل قصفت قبل قليل 3 مواقع رئيسية داخل إيران.

وأضاف الجيش أن عشرات الطائرات المقاتلة تحلق حاليًا في سماء أصفهان، في وقت تواصل فيه القوات الجوية الإسرائيلية العمل على إضعاف الدفاعات الجوية الإيرانية.

وأكد الجيش أنه استهدف أصولًا تابعة للحرس الثوري الإيراني، مشددًا على أن "خطتنا ضد إيران منظمة"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "النظام الإيراني لا يزال يمتلك قدرات جدية يمكنها التسبب بأضرار"، لافتا إلى أنّه تم القضاء على رئيس الاركان الايراني الذي تسلم مهامه قبل 4 أيام.
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