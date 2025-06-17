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إردوغان: إسرائيل بقيادة نتنياهو هي أكبر تهديد للمنطقة

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:21
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يشكّل أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط"، بحسب ما أفادت الرئاسة في أنقرة، خلال مكالمة مع أمير قطر في خضم المواجهة بين الدولة العبرية وإيران.
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وقالت الرئاسة التركية: "إن إردوغان أكّد أنه سيواصل الجهود لإنهاء دوّامة العنف، وأن نتانياهو أظهر مجدّدا أنه أكبر تهديد لأمن المنطقة".
 
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