إردوغان: إسرائيل بقيادة نتنياهو هي أكبر تهديد للمنطقة

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اعتبر الرئيس إردوغان أن "رئيس الوزراء يشكّل أكبر تهديد لمنطقة "، بحسب ما أفادت الرئاسة في ، خلال مكالمة مع أمير قطر في خضم المواجهة بين الدولة وإيران.وقالت الرئاسة : "إن إردوغان أكّد أنه سيواصل الجهود لإنهاء دوّامة العنف، وأن نتانياهو أظهر مجدّدا أنه أكبر تهديد لأمن المنطقة".