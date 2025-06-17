معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها

نفت " " صحة أنباء اغتيال الأسبق .

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وكانت قد أفادت تقارير بأن مسلحين ملثمين اغتالوا الرئيس الأسبق أحمدي نجاد مع زوجته وابنيه وسط اليوم الثلاثاء.



وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الرئيس الإيراني الأسبق قُتل في عملية اغتيال في طهران بإطلاق نار من مسافة قريبة.

