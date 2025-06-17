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معلومات عن عملية اغتيال استهدفت رئيس إيران الاسبق أحمدي نجاد.. هذه صحتها

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:25
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وكانت قد أفادت تقارير بأن مسلحين ملثمين اغتالوا الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد مع زوجته وابنيه وسط طهران اليوم الثلاثاء.

وتحدثت مصادر إيرانية عن أن الرئيس الإيراني الأسبق قُتل في عملية اغتيال في طهران بإطلاق نار من مسافة قريبة.
 
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