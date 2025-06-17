الخارجية الأميركية: ترمب كان واضحًا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي

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قالت إن الرئيس كان واضحًا في موقفه تجاه ، مؤكدة أن “ لم يكن ليتسامح مع امتلاك للسلاح النووي”.وأوضحت الوزارة أن قرار إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا مع إيران هو أمر يعود لتقدير الرئيس ترمب، ما يشير إلى استمرار الجدل حول النهج الأميركي تجاه الملف .كما أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر جديدة، دعت فيها المواطنين إلى تجنّب السفر إلى والعراق، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وفي بيان لاحق، شددت الوزارة بشكل خاص على عدم السفر إلى إسرائيل في هذه المرحلة، حرصًا على سلامة رعاياها.