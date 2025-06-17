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عربي-دولي
الخارجية الأميركية: ترمب كان واضحًا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي
Lebanon 24
17-06-2025
|
14:40
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قالت
وزارة الخارجية الأميركية
إن الرئيس
دونالد ترمب
كان واضحًا في موقفه تجاه
إيران
، مؤكدة أن “
ترمب
لم يكن ليتسامح مع امتلاك
طهران
للسلاح النووي”.
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وأوضحت الوزارة أن قرار إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحًا مع إيران هو أمر يعود لتقدير الرئيس ترمب، ما يشير إلى استمرار الجدل حول النهج الأميركي تجاه الملف
النووي
الإيراني
.
كما أصدرت الخارجية الأميركية تحذيرات سفر جديدة، دعت فيها المواطنين
الأميركيين
إلى تجنّب السفر إلى
إسرائيل
والعراق، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وفي بيان لاحق، شددت الوزارة بشكل خاص على عدم السفر إلى إسرائيل في هذه المرحلة، حرصًا على سلامة رعاياها.
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