في تصريح جديد... ماذا قال نتنياهو عن قرار اغتيال "نصرالله"؟

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"بعد النصر سيكون هناك شرق أوسط مختلف".

وأكّد نتنياهو في كلامه للقناة 14 الإسرائيليّة، انّوقال: " سيقوم بما هو جيد لأميركا ولا أتدخل في اعتباراته".اضاف:"سنقوم بكل ما يلزم لتدمير المنشآت النووية في "، متابعًا: "واثق ومؤمن أننا سننجز الهدف وأشعر أنني مبعوث لهذه المهمة".وأشار نتنياهو إلى أنّ "هناك نقطة تحول تاريخية والكل بدأ يدرك ذلك".تابع: " نحن نزيل إمبراطورية الشر التي تهدد وجودنا"، مشيرا إلى أنّه "خلال 5 أيام قلبنا الموازين وفتحنا طريقا إلى إيران".واعتبر نتنياهو أنه "إذا ضربنا إيران بقوة فإن ستتأثر بذلك".أضاف: "أثبتنا عدم صحة الادعاء بأنه لا يمكن عقد اتفاقيات سلام مع دول عربية دون حل القضية "، موكدا أن "مسارعة إيران نحو امتلاك السلاح هو ما سرع في مهاجمتها".