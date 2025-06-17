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عربي-دولي

في تصريح جديد... ماذا قال نتنياهو عن قرار اغتيال "نصرالله"؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 15:02
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، أنّ "اهم قرار اتخذته في هذه الحرب هو اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصرالله"، معتبرا أن هذا الاغتيال "فتح الطريق لايران". 
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وأكّد نتنياهو في كلامه للقناة 14 الإسرائيليّة، انّ "بعد النصر سيكون هناك شرق أوسط مختلف".

وقال: "ترامب سيقوم بما هو جيد لأميركا ولا أتدخل في اعتباراته". 

اضاف:"سنقوم بكل ما يلزم لتدمير المنشآت النووية في إيران"، متابعًا: "واثق ومؤمن أننا سننجز الهدف وأشعر أنني مبعوث لهذه المهمة".

وأشار نتنياهو إلى أنّ "هناك نقطة تحول تاريخية والكل بدأ يدرك ذلك".

تابع: " نحن نزيل إمبراطورية الشر الإيرانية التي تهدد وجودنا"، مشيرا إلى أنّه "خلال 5 أيام قلبنا الموازين وفتحنا طريقا جويا إلى إيران".

واعتبر نتنياهو أنه "إذا ضربنا إيران بقوة فإن حماس ستتأثر بذلك". 

أضاف: "أثبتنا عدم صحة الادعاء بأنه لا يمكن عقد اتفاقيات سلام مع دول عربية دون حل القضية الفلسطينية"، موكدا أن "مسارعة إيران نحو امتلاك السلاح النووي هو ما سرع في مهاجمتها".
وأوضح نتنياهو أن "مخطط تهجير سكان غزة مازال ساريا".

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